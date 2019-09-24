هاشتاغ "كلنا هزاع المنصوري" يجتاح وسائل التواصل الاجتماعي

ومن المقرر إطلاق مركبة الفضاء الدولية في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري، بطاقم يضم كل من رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوشكا، ورائدة الفضاء جيسيكا مائير؛ أم الطاقم الاحتياطي فيضم رواد الفضاء سيرغي ريزيكوف، توماس مارشبرن وسلطان النيادي.

وقال الشاب الإماراتي، والطيار السابق، البالغ من العمر 35 عاما في إحدى مقابلاته إن حلمه بالوصول إلى الفضاء بدأ في الصف الرابع الابتدائي، عندما رأى صورة أول رائد فضاء عربي في كتاب اللغة العربية وهو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتابع: "حلمي اليوم يتحقق، وإن شاء الله أكون على قدر الثقة التي أعطتني إياها قيادة دولة الإمارات، والعالم أجمع يفخر بنا."

وسيكون المنصوري العربي الثالث الذي يذهب للفضاء، إذ سبقه الأمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والسوري محمد فارس. وكانت رحلتيهما في ثمانينيات القرن العشرين.

يُشار إلى الرحلة على أنها علامة إيجابية على نمو قطاع الفضاء الإماراتي. وتتضمن الخطط الإماراتية إرسال رحلة غير مأهولة إلى المريخ، بحيث تكون عام 2021 لتتزامن مع الذكرى الخمسين لقيام الدولة.