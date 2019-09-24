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وأشار المجلس في بيانه إلى أن حركة "النهضة" تلقت بكل اهتمام رسائل الشعب التونسي من خلال نتائج انتخابات الدور الأول، وخاصة ما تعلق منها بالتجديد والإصلاح ومحاربة الفساد وقرر تخصيص دورته القادمة للتقييم والنقد الذاتي للتجربة الماضية واستخلاص أهم الدروس منها.
© Sputnik . Sara Norldin
وكان المتحدث باسم المتحدث باسم الحركة، عماد الخميري، قد أكد في تصريح لـ"سبوتنيك" أن هذا القرار جاء على إثر مشاورات بين مختلف قيادات الحركة وأعضاء مكتبها التنفيذي ومختلف هياكلها المركزية والجهوية والقاعدية.
وأضاف الخميري أن الحركة ستعمل على مساندة المرشح قيس سعيد وستدعو أنصارها للتصويت له، مؤكدا أن الحركة ستكون في صف خيار الشعب الذي يأمل في التغيير وفي استمرار قيم الثورة وحرصا منها على تلبية خيارات الشعب الذي يسعى إلى التغيير على جميع المستويات.
كانت هذه تفاصيل خبر "النهضة" تعلن رسميا مساندة قيس السعيد في جولة الإعادة للانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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