إذا كانت الكهرباء تنقطع كثيرا... تعرف على طريقة الحفاظ على الأطعمة في الثلاجة

هناك عدد من الاحتياطات المناسبة حسب موقع النهار اللبناني، والتي يمكن اتباعها ومحاولة الحفاظ على الطعام في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ومنها:

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-وجود ميزان حرارة داخل الثلاجة، وهو ما يساهم في معرفة إذا كان الطعام آمناً في الداخل أم لا.

-عند عودة الكهرباء تحقق من أن ميزان الحرارة لا يزال على 4 درجات مئوية أو أقل، فهذا يعني أن الطعام آمن ويمكن تثليجه.

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-اعمل على إبقاء مكعبات ثلج احتياطية في الثلاجة لاستخدامها في وقت انقطاع الكهرباء.

-ترك أبواب الثلاجة أو الفريزر مغلقة للحفاظ على درجة الحرارة الباردة داخلهما، حيث يبقى الطعام باردا إذا لم يفتح الباب.

-تخلص من المأكولات القابلة للتلف مثل اللحوم والدواجن والبيض والسمك أو حتى بقايا الطعام المطبوخ إذا وجدت في درجات حرارة 4 مئوية أو أكثر لمدة ساعتين.