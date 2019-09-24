- 1/2
- 2/2
وأكمل الخبير الاقتصادي خلال حديثه لراديو "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "لتغطية هذا العجز، لجأت الحكومة للاستدانة من منظمات دولية وشركات، وهذا يشكل عبئا على الاقتصاد العراقي".
worldakhbar.com
وشدد أنطوان على ضرورة إعادة هيكلة الموازنة والاعتماد علي القطاع الخاص وتفعيل القطاعات الإنتاجية لتقليل الاستيراد وخلق فرص عمل لحل مشكلة عجز الموازنة.
وحول دور اللجنة المالية البرلمانية، أضاف أنطوان: "يجب أن تجتمع مع ذوي الاختصاص والكفاءات من وزارة المالية والمكلفين بإعداد الموازنة لإجراء عملية تشذيب وتخليص من النفقات الزائدة".
وثمن الخبير الاقتصادي العراقي الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، مثل توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة مع الصين والتي تخص القطاعات الصناعية والزراعية والتي من شأنها النهوض بالاقتصاد وعدم الاعتماد فقط على إيرادات النفط.
وكانت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي قد كشفت عن تجاوز الديون الخارجية 125 مليار دولار، وسط تحذيرات من أثر ذلك على مستقبل اقتصاد البلاد في ظل التوترات التي تعيشها المنطقة وتأثيراتها على إنتاج النفط الذي تمثل إيراداته حوالي 95 بالمئة من الموازنة.
وهددت اللجنة المالية بعدم تسلم موازنة 2020 من الحكومة في حال احتوائها على عجز مالي كبير، بينما تستمر في عقد اجتماعات مع وزارة المالية للتباحث بشأن تقليل العجز والاعتماد على الإيرادات غير النفطية.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير اقتصادي عراقي: عجز الموازنة وزيادة الديون يرجع لعدة أسباب منها الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.