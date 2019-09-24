دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تعلن عن هاتف Mi 9 Pro 5G بمعالج Snapdragon 855 Plus وسعر يبدأ من 520 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شاومي اليوم عن هاتف Mi 9 Pro 5G الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 855 Plus وأقل سعر في هواتف 5G حيث يبدأ النموذج الرئيسي من سعر 520 دولار.

يأتي هاتف Mi 9 Pro 5G بشاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش، والتي تدعم جودة عرض Full HD بلس، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 6، وتشغل 90.7% من إطار الهاتف، مع إطار سفلي بسماكة 3.6مم.

ويدعم هاتف Mi 9 Pro 5G رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع شريحة مودم X50 5G، كما يدعم 7 من هوائيات 5G لتحسين الإشارة، ويأتي الهاتف بسرعة تحميل 2.02 جيجا بايت في الثانية، أو 1.78 جيجا بايت في التجربة الحية للهاتف، حيث يتميز الهاتف بآداء أسرع 10 مرات أكثر من هاتف Mi 9.

كما يأتي هاتف Mi 9 Pro 5G بتقنية تبريد مخصصة بتصميم L تعمل على خفض حرارة الهاتف حتى 10.2 درجات، أيضاً يأتي أعلى نموذج للهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9.0 Pie، مع واجهة MIUI 11.

وتأتي الكاميرة الخلفية للهاتف بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل في مستشعر Sony IMX586، كما تدعم الكاميرة تركيز تلقائي بالليزر، مع ميزة تركيز تلقائي والكشف عن تفاصيل المشهد PDAF، وضبط تلقائي للتباين، ومحرك صوتيات VCM، أيضاً يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto تدعم تكبير حتى مرتين، مع مستشعر 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يضم الهاتف مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

كما يحتوي الهاتف على محرك قوي لدعم الإهتزازات في الألعاب، مع آداء أفضل في الإستجابة السريعة للإدخال، مع واجهة تدعم التكبير في الكاميرة والألعاب.

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ويضم هاتف Mi 9 Pro 5G بطارية بقدرة 4000 mAh، يدعمها تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 45W يمكن أن يدعم شحن البطارية بشكل كامل في 48 دقيقة فقط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 30W حيث يمكن شحن الهاتف حتى 50% في 25 دقيقة، كما يدعم الهاتف أيضاً الشحن العكسي بقدرة 10W.

وينطلق هاتف Xiaomi Mi 9 Pro 5G باللون الأبيض المتدرج والأسود، على أن يتوفر للطلب المسبق اليوم في السوق الصيني ويبدأ الشحن في 27 من سبتمبر.

سعر هاتف Xiaomi Mi 9 Pro 5G

هاتف Mi 9 Pro 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 520 دولار

هاتف Mi 9 Pro 5G بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 534 دولار

هاتف Mi 9 Pro 5G بذاكرة عشوائية 12جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 577 دولار

هاتف Mi 9 Pro 5G بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 605 دولار

كما تقدم شاومي شاحن لاسلكي 30W Fan-cooled Wireless Charging Stand بسعر 28 دولار.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تعلن عن هاتف Mi 9 Pro 5G بمعالج Snapdragon 855 Plus وسعر يبدأ من 520 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.