دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

النصب والاحتيال منتشر بكثافة على أي شبكة اجتماعية لديها مئات ملايين المستخدمين، وتويتر ليست بعيدة عن هذه الممارسات، لذا قامت بتحديث سياسة استخدام الخدمة فيما يخص الاحتيال المالي.

سابقاً كان يتم الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة كأنها سبام أو إعلانات مزعجة، أما اليوم هناك تفاصيل واضحة عن الأشياء الممنوعة على تويتر وتتعلق بالأمور المالية.

تنص سياسة تويتر الجديدة أنه يحظر على المستخدمين إنشاء حسابات مزيفة أو حسابات تدّعي أنها لشخصيات عامة أو شركات.

كما يحظر خداع الآخرين عبر طلب مبالغ مالية أو معلومات مالية شخصية مثل معلومات بطاقات الائتمان وأرقام الحسابات.

ويحظر النصب عبر الوعد بإعادة المبالغ الصغيرة المقبوضة بمبالغ أكبر لاحقاً بأية طريقة كانت.

Advertisements

وكذلك يحظر إنشاء حسابات وإدارة عمليات خصومات احتيالية بحيث يتم الدفع بواسطة بطاقات ائتمان مسروقة. وبالطبع يحظر ممارسة التصيد الاحتيالي عبر الإدعاء بأنك بنك وطلب معلومات مالية عن المستخدمين.

ويمكن الإبلاغ عن المحتوى المخالف عبر تطبيق تويتر أو موقعها عبر خيار It’s suspicious or spam، وستقوم الشبكة الاجتماعية بعدة إجراءات منها وضع الروابط المنشورة في التغريدات المخالفة ضمن قائمة محظورات وحذف التغريدات والإيقاف المؤقت للحسابات أو الإيقاف الدائم.

يذكر أن تويتر شهدت تراجع بعدد الإبلاغات هذا العام بنحو 16% بفضل سياساتها في محاربة التغريدات المسيئة لاستخدام الشبكة الاجتماعية.

التدوينة تويتر تطبق سياسة جديدة في مكافحة الاحتيال المالي ظهرت أولاً على عالم التقنية.