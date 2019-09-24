دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيس بوك تستحوذ على شركة CTRL labs لاستخدام تقنياتها في نظارات الواقع

تمكنت فيس بوك من إنهاء استحواذ جديد على إحدى الشركات الناشئة بعد شراء CTRL-labs لتنضم لقسم تقنيات الواقع في الشركة.

أعلنت شركة فيس بوك عن إتمام استحواذها على CTRL-labs المختصة في تطوير التكنولوجية العصبية مقابل 500$ مليون – 1$ مليار.

وقال أندرو بوسورث نائب رئيس قسم تقنيات الواقع المعزز والافتراضي في فيس بوك، أن شركته قامت أخيرًا بالاستحواذ على CTRL-labs بهدف استخدام تقنياتها في تقنيات وأجهزة الواقع المعزز والافتراضي التي تطورها، وهي بكل تأكيد تتمحور حول أجهزة Oculus.

كانت الشركة الناشئة قد تأسست قبل 4 سنوات وتتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرًا لها، وقد طورت أجهزة ذكية مسبقًا.

حيث أنها سبق وطورت جهاز للمعصم يقيس الحركات العصبية في جسم الانسان وتحويلها إلى أوامر على أجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى استخدام لوحة مفاتيح وغيرها من الأجهزة، بمعنى أن التقنية تعتمد على قدرات ذكاء عالية تقرأ حركة العصب لتحويله لأوامر دون الحاجة للمس أي شيء.

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ويمكن القول بأن هذه التقنيات المستخدمة من الشركة لن تحتاج حركة فعلية للذراع لإعطاء الأوامر، فكل ما يتوجب على الشخص هو الحصول على أوامر عصبية من الدماغ وبالتالي يتم التعرف حركتها بطريقة ذكية لإتمام الأوامر – ما يعني أنها تقدم خيارات هائلة لأولئك الذين يعانون من ضعف الحركة ويرغبون بالاستمتاع بالتقنيات دون بذل مجهود حقيقي.

على نفس الجانب، فإن توفر مثل هذه التقنيات في نظارات الواقع الافتراضي والمعزز بشكلها الحقيقي ستقدم نقلة هائلة في المجال.

المصدر:

Facebook – Bloomberg

التدوينة فيس بوك تستحوذ على شركة CTRL-labs لاستخدام تقنياتها في نظارات الواقع ظهرت أولاً على عالم التقنية.