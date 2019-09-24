أعلنت شركة آبل أنها ستبدأ تصنيع أجهزة ماك برو في ولاية تكساس الأمريكية في خطوة مختلفة عن استراتيجية التصنيع السابقة.
قالت شركة آبل أنها قررت بشكل رسمي بدء تصنيع أجهزة ماك برو في مدينة أوستن الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية ولأول مرة منذ 2013 عندما قامت بصناعة أخر جهاز هناك، وذلك في خطوة مغايرة للاستراتيجية الحالية التي تتبعها الشركة بتصنيع قطع هذا الجهاز في الصين مثلما الحال مع باقي الأجهزة.
لكن على ما يبدو أن قرار رفع الضرائب على المنتجات المستوردة من الصين ساهم بتغيير مكان تصنيع الأجهزة وتحويله لتكساس.
ولا تعتبر هذه الخطوة غريبة كثيرًا حاليًا، حيث سبق وصرح رئيس الشركة تيم كوك بإمكانية عودة التصنيع للولايات المتحدة سابقًا.
وكما هو الحال مع الشركات الأمريكية الأخرى، فإنها تعتمد على الصين في تصنيع قطع أجهزتها، لكن مع ارتفاع الضرائب على المنتجات الصينية تعرضت آبل لضربة كبيرة بسبب العدد الكبير من الأجهزة التي تصنعها وتبيعها هناك، لكن الحال مختلف مع ماك برو والذي يأتي بسعر مرتفع يصل 6,000$ على أقل تقدير وبالتالي سيشتريه عدد قليل من المستخدمين، ما يعني عدم وجود تأثير كبير في رفع السعر أو تحقيق الأرباح مقارنة مع آيفون وآيباد.
ومن المتوقع أن تستمر الشركة بتصنيع أجهزة ماك بوك برو داخل الولايات المتحدة في حال استمر قانون الضرائب الجديد أكثر.
المصدر:
Apple
التدوينة آبل ستبدأ تصنيع أجهزة ماك برو في ولاية تكساس الأمريكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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