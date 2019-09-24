دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ضمن حدث ضخم أقامته شاومي اليوم في العاصمة الصينية بكين كشفت الشركة عن هاتف Mi9 Pro 5G رسمياً بالإضافة إلى الاعلان عن الهاتف المثير Mi Mix Alpha والذي كنت أعتقد شخصياً أنه مجرد دعابة.

نبدأ أولاً بهاتف Mi Mix Alpha والذي تستعرض فيه شاومي عضلاتها كأحد أقوى مصانع الهواتف في العالم حيث يأتي الهاتف بشاشة ملتفة تغطي 180.6% من واجهة وخلفية الجهاز.

يحمل الجهاز شاشة OLED تستطيع التعرف على اللمس والضغط وهو مدعم بمعالج سناب دراغون 855+ مع 12GB ذاكرة عشوائية و 512GB ذاكرة تخزين داخلية.

ايضاً يعتبر هاتف Mi Mix Alpha أول هاتف يحمل كاميرا بدقة 108MP حيث يحمل الهاتف ثلاث كاميرات بالخلف للصور الامامية والخلفية معاً ويعمل بنظام اندرويد 10 مع واجهة مخصصة لهذا الجهاز من MIUI 11 ببطارية سعتها 4050mAh.

شاومي كانت صريحة وأعلنت ان هذا الجهاز سيتم تصنيعه بكميات محدودة جداً وسيتوفر في الصين نهاية العام الجاري بسعر يعادل 2800 دولار أمريكي.

أما الهاتف الآخر فهو Mi9 Pro 5G والذي يعتبر نسخة مطورة من هواتف الشركة الرئيسية هذا العام Mi 9 و Mi 9 Pro ويتميز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G كما هو واضح في إسم الجهاز.

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يحمل الهاتف شاشة أوليد بحجم 6.39 بدقة FHD+ ويعمل بمعالج سناب رداغون الجديد 855+ مع ذاكرة عشوائية 8GB و 12GB وذاكرة تخزين بحجم 256GB و 512GB.

يتواجد ثلاث كاميرات خلفية في هذا الهاتف بدقة 48MP و 16MP و 12MP اما كاميرا السيلفي فهي بدقة 20MP ويعمل الهاتف بنظام اندرويد 10 مع أحدث واجهة من شاومي MIUI 11 .

بطارية الهات تأتي بحجم 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي بقوة 30W والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10W.

سيتوفر الهاتف بدءاً من اليوم في السوق الصيني والاسعار تبدأ من 520 دولار لنسخة 8 رام مع 256 ذاكرة وتصل إلى 665 دولار لنسخة 12 رام و 512 ذاكرة تخزين.

التدوينة شاومي تكشف عن هاتف Mi9 Pro 5G و الهاتف المثير Mi Mix Alpha ظهرت أولاً على عالم التقنية.