دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Realme X2 بمعالج Snapdragon 730G وسعر يبدأ من 225 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Realme رسمياً الآن عن هاتف Realme X2 الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 730G، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وتقنية الشحن السريع مع شاحن VOOC 4.0 بقدرة 30W.

يأتي هاتف Realme X2 بنفس المواصفات التي أطلق بها هاتف الشركة الأخير Realme XT لكن مع تغيير في رقاقة المعالج، حيث يأتي الإصدار الجديد بمعالج Snapdragon 730G.

ويضم هاتف Realme X2 كاميرة سيلفي في نتوء القطرة بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يأتي هذا الإصدار بدعم تقنية الشحن السريع VOOC Flash Charge 4.0 بقدرة 30W، أيضاً يدعم الهاتف تقنية NFC.

ويمكن لهاتف Realme X2 أن يدعم المستخدم في ميزة تسجيل فيديو بالكاميرة المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة والتي تدعم تسجيل فيديو bokeh في الوقت الفعلي للتصوير.

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كما يضم هاتف Realme X2 شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وجودة عرض FHD بلس، ويأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما ينطلق بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

الهاتف يأتي بواجهة ColorOS 6 ويضم بطارية بقدرة 4000 mAh، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باثنان من النماذج مع نموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 225 جيجا بايت، ونموذج بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 240 دولار.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Realme X2 بمعالج Snapdragon 730G وسعر يبدأ من 225 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.