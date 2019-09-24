شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبى تطلق ورشة لتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت "ورشة حكومة دبى" مجموعة خدمات متكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، شملت إصلاح وصيانة الكراسى المتحركة الخاصة بهم، وذلك خلال ورشة خدمات الصيانة المتنقلة فى "نادى الثقة للمعاقين بالشارقة".

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، تأتى هذه المبادرة كخطوة أساسية لتوفير الوقت والجهد والمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى الدولة، وتيسير جميع الخدمات بسرعة وسهولة تامة، بما ينسجم مع التزام الورشة المطلق بمسئولياتها الاجتماعية والإنسانية، وحرصا منها على دعم الجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ضمن مختلف القطاعات الحيوية لتحقيق الدمج المجتمعى للفئات كافة وفى مقدمتها ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال نائب المدير التنفيذى لـ "ورشة حكومة دبى" فهد أحمد حسن الرئيسى، إن تقديم خدمة صيانة الورشة المتنقلة يندرج فى إطار الحرص المستمر على ترجمة التوجيهات القيادة فى تحسين جودة حياة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من الاندماج بفعالية فى المجتمع إيماناً بدورهم المحورى كأفراد منتجين وشركاء حقيقيين فى دفع مسيرة التنمية الشاملة، مشدداً على أهمية ترسيخ مفهوم المسئولية الاجتماعية بين أوساط الموظفين والمجتمع عموماً، استمرارا ًلنهج حكومة دبى فى تعزيز الإدماج الاجتماعى لجميع الفئات المجتمعية، وصولاً إلى مجتمع متماسك ومتلاحم يسوده التسامح والاحترام والتواصل.

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وأضاف الرئيسى، أن تقديم هذه الخدمة يأتى فى إطار الورشة بتنفيذ محاور خطتها الاستراتيجية لـ 2019-2023، والتى تم تطويرها وفقاً لتوجهات حكومة دبى، نحو إرساء دعائم التميز والابتكار وثقافة التطوير فى مجالات العمل الحكومى كافة، بما يصب فى خدمة غايات "خطة دبى 2021" والمتمحورة حول إيجاد حكومة رائدة سباقة ومبدعة فى تقديم أرقى الخدمات التى تلبى حاجات الفرد والمجتمع.

وأضاف، أن الورشة ستواصل تفعيل دورها المجتمعى من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات المبتكرة والبرامج النوعية الموجهة لتحقيق سعادة الناس ورفاهية المجتمع، بما يتواءم والتوجه الوطنى نحو جعل السعادة ثقافة مؤسسية ومجتمعية راسخة.