شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفوز باستضافة اجتماعات «الآيزو» 2020 في أبوظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت الإمارات باستضافة الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية واللجان الفنية للمنظمة الدولية للتقييس ISO، في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر 2020، ويتوقع حضور 700 مسؤول وخبير دولي، وفقاً لبيان صادر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات).

وقال المدير العام لـ «مواصفات»، عبدالله المعيني، حسبما نقلت جريدة الرؤية، إن استضافة الإمارات هذه الاجتماعات للمرة الثانية، حيث استضافتها في المرة الأولى عام 2008، يعكس بوضوح قدرتها وسمعتها العالمية، وما تتمتع به من بنية تحتية قوية ومتكاملة.

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واعتبر المعيني أن استضافة الفعالية الدولية الكبيرة يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، من منطلق استقطاب علماء التقييس العالميين، بما يسهم في تعزيز الدور الريادي للدولة في مجال التقييس على المستوي العربي والإقليمي، وتسهيل التبادل التجاري بين الدول ودعم الاقتصاد وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، فضلاً عن تشجيع نشر وتطوير تكنولوجيا إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات المدن الذكية، بما يحقق الاستدامة ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية دور المنظمة الدولية للتقييس ISO في التنمية الاقتصادية والصناعية، ونشر ثقافة الجودة الشاملة، حيث تعتبر من المنظمات الدولية الرئيسة في تسهيل التبادل التجاري بين الدول عن طريق المواصفات الدولية التي تصدرها وتشكل قواسم ولغة مشتركة لكل أطراف العملية التجارية.

وتُعنى «منظمة آيزو»، التي أنشئت عام 1946 وتتخذ من جنيف في سويسرا مقراً، بتطوير المواصفات الدولية للمنتجات والخدمات والعمليات والمواد ونظم الإدارة في مجال إدارة الجودة والإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية والسلامة الغذائية واعتماد الأفراد العاملين في هذه المجالات إلى جانب تطوير مواصفات للتحقق من المطابقة والإدارة والممارسات الإدارية·