شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يؤكد التزام الأمم المتحدة بوحدة اليمن وسلامة أراضيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الأطراف اليمنية من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم.

وشدد جوتيريش - خلال لقائه بوزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - على التزام الأمم المتحدة بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية اليمنى، على ضرورة إحراز تقدم ملموس فى اتفاق الحديدة، لا سيما ما يتعلق بالسلطة المحلية بشقيها الأمنى والإداري، منوها بأن تنفيذ ذلك هو مفتاح الانخراط فى أى مشاورات سلام قادمة.

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وشدد الوزير، على ضرورة التركيز على التصدى لخطر المشروع الإيرانى التوسعى فى اليمن، المتمثل فى الانقلاب الحوثى على الدولة.

واتفقت الحكومة اليمنية والحوثيون خلال مشاورات السويد، ديسمبر الماضى، برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، وإعادة انتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، وانسحاب ميليشيات الحوثى منها، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار.