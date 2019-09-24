شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السورى يلقى بيان بلاده أمام الأمم المتحدة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك سوريا فى أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رسمى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.
وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الثلاثاء، أن المعلم سيلقى بيان سوريا أمام الجمعية العامة يوم السبت المقبل والذى سيتضمن موقف سوريا من مختلف القضايا والتطورات المتعلقة بالوضع فى المنطقة.
كما سيجرى وزير الخارجية السورى - على هامش أعمال الجمعية العامة - عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية، وسيعقد اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة، وسيشارك فى عدد من الأنشطة والفعاليات التى ستقام فى إطار أعمال الجمعية العامة.
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