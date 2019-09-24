شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة شمال غربى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة فى مدينة عفرين شمال غربى سوريا .

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مصدر سورى - لم تسمه - القول إن "سيارة مفخخة انفجرت وسط مدينة (جنديرس) التابعة لمنطقة عفرين شمال حلب؛ مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين".

من جانب أخر أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأنه رصد بدء تسيير الدورية الأمريكية التركية الثانية شرقي تل أبيض اليوم الثلاثاء ضمن المرحلة الثانية مع القوات الأمريكية داخل حدود المنطقة الآمنة المتفق على إنشائها شمال شرق سوريا ، كجزء من الخطط لإقامة منطقة آمنة.

Advertisements

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن وزارة الدفاع التركية قولها إن 4 مدرعات تركية عبرت الحدود للانضمام إلى القوات الأمريكية في سوريا ؛ لتسيير دوريات في محيط بلدة /تل أبيض/ فيما تم نشر طائرات مسيرة.

وكانت واشنطن وأنقرة توصلتا إلى اتفاق الشهر الماضي من أجل إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية ، التي تساندها الولايات المتحدةفيما تم تسيير أول دورية من هذا النوع في الثامن من سبتمبر الجاري.