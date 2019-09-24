شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى يستنكر التفجيرات الإرهابية فى كربلاء بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مجلس الوزراء السعودى، اليوم الثلاثاء خلال جلسته، إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التى استهدفت حافلة ركاب فى محافظة كربلاء فى جمهورية العراق، وتجمعا انتخابيا للرئيس الأفغانى، وقاعدة للجيش فى كابول، مؤكدا تضامن المملكة مع جمهوريتى العراق وأفغانستان، ووقوفها إلى جانبهما ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء لحكومتى وشعبى البلدين الشقيقين ولأسر الضحايا.
وأصدر المجلس بعض القرارات أبرزها تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإندونيسى فى شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما تم تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصينى فى شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية فى مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها
وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربى السعودى فى المملكة العربية السعودية وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية فى جمهورية كوريا للتعاون المشترك فى مجال الإشراف على المؤسسات المالية.
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