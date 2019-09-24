العراق.. مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتطوير مطار الناصرية الدولي

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي (شرق).

وقالت الأمانة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وقع مذكرة تفاهم مع شركة (cscec) الصينية الحكومية، لتأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي".

وأضاف البيان أن "ذلك يأتي ضمن مخرجات زيارة الوفد العراقي الحكومي إلى الصين الشعبية، للاستفادة من خبرتها في مجالات الإعمار والصناعة والاقتصاد والمجالات المهمة الأخرى".

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ومطار الناصرية الدولي هو أحد مطارات العراق الحديثة، وثاني مطار مدني في جنوب العراق بعد مطار البصرة.



افتتح المطار في 2017، لكن بسبب قلة إمكاناته استمر برحلات محدودة، الى أن تعرض إلى أضرار نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتوقف فيه الرحلات الجوية كلياً.



والإثنين، وقع العراق والصين 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام المباحثات الموسعة بين الوفدين الرسميين العراقي والصيني، التي جرت في بكين، برئاسة عبد المهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ".

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