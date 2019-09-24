افتتاح موسم جني ثمار البلح في غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365

بدأ مزارعو النخيل في قطاع غزة، الثلاثاء، بجني ثمار أشجارهم، التي أنتجت محصولا وفيرًا هذا العام، يقدر بنحو 12 ألف طن.

وافتتحت وزارة الزراعة الموسم، في أحد مزارع مدينة دير البلح، وسط القطاع، بمشاركة العشرات من المزارعين وممثلين عن بلديات محافظات غزة وجمعيات زراعية.

وقال وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة، في تصريح لمراسل وكالة الخليج 365:" نفتتح اليوم موسم حصاد ثمار البلح، في ظل صعوبات كبيرة تواجه المزارعين، تتمثل باستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع".

وأشار القدرة إلى أن السلطات الإسرائيلية مازالت تمنع تصدير ثمار البلح إلى الضفة الغربية والأسواق الخارجية، الأمر الذي يتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين في القطاع بسبب انخفاض أسعار البلح بالسوق المحلي.

ويبلغ سعر الكيلو غرام من ثمار البلح المنتج محليا في أسواق غزة 1 شيكل فقط (الدولار يعادل 3.5 شيكل)، بحسب مزارعين فلسطينيين.

وأضاف القدرة:" المساحة المزروعة بأشجار النخيل في غزة تقدر بـ 11 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) منها 8800 دونم أشجار مثمرة، والبقية غير مثمرة".

وذكر أن من المتوقع أن يبلغ حجم إنتاج غزة من ثمار البلح خلال الموسم الحالي نحو 12 ألف طن.

وأفاد بأن البلح "الحيّاني" أكثر أنواع البلح الذي يزرع في غزة بنسبة 97%، ويتقاسم بقية النسبة نوعي "البرحي" و"بنت العيش".

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ولفت إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي للفرد في القطاع يبلغ نحو 6 كيلو غرامات من ثمار البلح.

وقال القدرة إن "منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتصدير ثمار البلح من غزة يهدد بتدمير هذا القطاع الزراعي المهم لأنه من غير الممكن أن يعتمد المزارعين على السوق المحلي لتسويق إنتاجهم الكبير".

من جانبه، قال المزارع الفلسطيني سمور عمرة، لمراسل الخليج 365، إن إنتاج أرضه من البلح كان وفيرا هذا العام مثل بقية المزارع في القطاع.

وأعرب عمرة عن خشيته من أن تواصل السلطات الإسرائيلية منع تصدير البلح إلى خارج القطاع، الأمر الذي سيضطره إلى بيعه في السوق المحلي بأسعار زهيدة للغاية ما سيتسبب له بخسائر كبيرة.

وأضاف:" الأوضاع الاقتصادية في غزة متردية للغاية لذلك لا يوجد إقبال على شراء البلح رغم سعره الزهيد".

ودعا عمرة وزارة الزراعة وجميع الجهات المعنية بحماية حقوق المزارعين، إلى الضغط على إسرائيل من أجل السماح بتصدير البلح وجميع المنتجات الزراعية إلى الضفة الغربية والأسواق العربية.

وتفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007.

ويعاني القطاع من أوضاع معيشية واقتصادية سيئة للغاية، نتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ نحو 13 عامًا.

وحذّرت مؤسسات دولية وأممية في تقارير سابقة، من خطورة تدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.