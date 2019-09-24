حمدوك يبحث مع وزير خارجية الإمارات العلاقات الثنائية

الخرطوم / الخليج 365

بحث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحسب وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا)، تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وأكد حمدوك "حرص السودان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية أوجه التعاون المشترك، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين".

وأعرب عن تمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التقدم والأزدهار.

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من جانبه، أكد وزير الخارجية الإماراتي "دعم الإمارات للسودان في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والازدهار والتقدم".

وأشار إلى "حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وتنمية أوجه التعاون المشترك مع السودان في المجالات كافة".

ويأتي اللقاء وسط مخاوف أعرب عنها محتجون سودانيون من تدخل بعض الدول الإقليمية، بينها الإمارات في الشأن السوداني الداخلي والعمل على إجهاض الثورة السودانية، التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، في ظل قناعتهم بالدور السلبي الذي لعبته هذه الدولة في ثورات الربيع العربي، وهو ما تنفيه أبوظبي.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ عزل الجيش البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي 21 أغسطس الماضي، أدى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.