"داخلية" غزة تطلق مبادرة لمكافحة المخدرات

غزة/ نور أبو عيشة / الخليج 365

أطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حماس) في قطاع غزة، الثلاثاء، مبادرة مجتمعية، لمكافحة انتشار المخدرات والتوعية بمخاطرها.

الإعلان عن المبادرة التي حملت اسم "المبادرة المجتمعية للتوعية بمخاطر آفة المخدرات – حياة"، جاء خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، في مقر الهلال الأحمر، غرب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الحملة، مازن السقا، خلال المؤتمر:" المبادرة تأتي نظرا لما تمثله المخدرات من خطر كبير على النسيج المجتمعي الداخلي، حيث تُهدد مستقبل الشباب وتضر بمتانة جبهتنا الداخلية".

وتابع:" لذا فإن توحيد الجهود من قبل الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، والفئات الشبابية، من خلال هذه المبادرة المجتمعية، أمر مهم، لتوعية الجيل بالمخاطر المحدقة به من جراء تعاطي المخدرات وترويجها".

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وتستهدف المبادرة، وفق السقا، جميع الفئات المجتمعية؛ ومنها "المدارس، والجامعات، والجمعيات الأهلية، والأسر المتضررة من المخدرات، ومجالس العائلات، والنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل".

وبيّن أن المبادرة ستنفّذ عددا من الأنشطة التوعوية التثقيفية للفئات المستهدفة.

بدوره، قال المتحدث باسم جهاز الشرطة، بغزة، أيمن البطنيجي، إن الأجهزة الأمنية تسعى دائما لمحاربة "آفة المخدرات، وتجارها، وتبذل جهودا للحد من آثارها من خلال التوعية، والإرشاد في مختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية".

وأعرب عن ترحيب الشرطة بـ" أي مبادرة من شأنها أن تعزز موقف القانون، وتساعد في حل مشكلة المخدرات وانتشارها". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.