الجزائر.. إقالات لمسؤولي صحة بمحافظة شهدت مصرع 8 مواليد

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أقالت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، عدة مسؤولين بقطاع الصحة في محافظة الوادي، جنوب شرقي البلاد؛ إثر مصرع 8 مواليد جدد جراء حريق شب في مستشفى حكومي.

وأعلن وزير الصحة محمد ميراوي توقيف مدير الصحة بالمحافظة نور الدين رزقي إلى جانب مدير المستشفى الحكومي والطاقم المناوب أثناء وقوع الحادث مع فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، حسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

ولقي 8 مواليد جدد مصرعهم، فجر الثلاثاء، إثر حريق شب في مستشفى محافظة الوادي الحكومي (جنوب شرق).

وحسب وزير الصحة، الذي انتقل إلى مكان الحادث، فإن سبب الحريق هو شرارة كهربائية مصدرها جهاز مضاد للبعوض بالمصحة.

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كان رئيس الوزراء نور الدين بدوي طلب في وقت سابق بفتح تحقيق مستعجل في الحادثة وأمر وزير الصحة بزيارة فورية إلى محافظة الوادي.

ووفق الدفاع المدني، فإن الحريق تم اخماده في حدود الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (3:00 ت.غ)، وتم انقاذ 37 امرأة و28 من موظفي المستشفى.

ولفت إلى أن 3 مواليد قضوا حرقا و5 آخرين بسبب الاختناق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.