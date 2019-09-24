التحالف الدولي عن قصف المنطقة الخضراء: نحتفظ بحق الدفاع

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الثلاثاء، عدم تعرض أي مرفق أو منشأة تشغلها قواته في العاصمة العراقية بغداد للقصف، مؤكدا احتفاظه بحق الدفاع عن نفسه.

جاء ذلك غداة تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد، في وقت متأخر من ليلة الإثنين الثلاثاء، لقصف مجهول بقذيفتي هاون سقطتا قرب السفارة الأمريكية، دون تسجيل خسائر تذكر.

وقال التحالف، في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "لم تعلن أي جھة مسؤوليتها عن الھجوم الأخیر في بغداد، ولم یتم قصف أي مرفق أو منشأة مستخدمة من قبل قوات التحالف أو الولایات المتحدة".

وأضاف: "نأخذ ھذا الحادث على محمل الجد كما یفعل شركاؤنا في قوات الأمن العراقیة"، معربا عن شكره لـ"قوات الأمن العراقیة لإستجابتھم السریعة لحمایة قوات التحالف في بغداد".

وتابع البيان: "أوضحنا أنه لن یتم التسامح بخصوص أي ھجوم على الأفراد والمنشآت الأمریكیة، كما تحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسھا".

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وأردف: "نحن ھنا بدعوة من حكومة العراق، وسنُواصل دعمھا بناءً على طلبھا".

وتضم المنطقة الخضراء عددا من المكاتب والمباني المهمة منها الحكومية وغير الحكومية والبعثات الدبلوماسية منها مجلس النواب ومجلس الوزراء وسفارة واشنطن.

وشرعت القوات الأمريكية، منذ عام 2003، بعملية تحصين شديدة التأمين للمنطقة الخضراء، لكنها وإبان مغادرتها البلاد سلمت مهمة أمن المنطقة "المحصنة" إلى القوات العراقية.

وتتواجد قوات التحالف الدولي منذ عام 2014 في العراق على خلفية سيطرة تنظيم "داعش" على مساحة ثلث البلاد.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة التنظيم الإرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.