34.2 مليون نسمة عدد سكان السعودية حتى منتصف 2019

الرياض/ طارق خالد/الخليج 365

ارتفع عدد السكان في السعودية بنسبة 2.4 بالمائة في منتصف العام الجاري، إلى 34.2 مليون نسمة حتى منتصف العام الجاري.

وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، الثلاثاء، كان عدد السكان يبلغ 33.4 مليون نسمة في الفترة المناظرة من 2018.

وبلغ عدد السعوديين منتصف 2019، نحو 21.1 مليون نسمة، يمثلون 61.7 بالمائة من السكان.

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بينما بلغ عدد الأجانب 13.1 مليون نسمة يعادلون 38.3 بالمائة من السكان.

كان عدد السعوديين منتصف 2018، نحو 20.77 مليون نسمة (62.2 بالمائة من السكان)، فيما كان الأجانب 12.65 مليون نسمة (37.8 بالمائة).

وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية؛ حيث بلغ عدد المشتغلين في البلاد بنهاية الربع الثاني 2019، نحو 12.86 مليون فرد؛ منهم 9.77 ملايين أجنبي (76 بالمائة)، و3.01 ملايين سعوديين (24 بالمائة).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.