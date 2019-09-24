سحب جائزة “نيلي زاكس” الألمانية من الروائية كاملة شمسي بسبب دعمها لفلسطين

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تضامن مئات الكاتبات والكتاب مع الروائية البريطانية من أصل باكستاني كاملة شمسي، صاحبة رواية “نار الدار” الصادرة عن دار التنوير، بعد سحب جائزة “نيلي زاكس” الألمانية التي حصلت عليها أول سبتمبر الجاري، وذلك لموقفها الداعم لفلسطين ودعوتها لمقاطعة إسرائيل.

واستنكرت دار التنوير موقف لجنة حكام الجائزة المخزي، مشيرة إلى أنه جاء على رأس قائمة الكتاب المتضامنين مع “شمسي”

جون ماكسويل كوتزي، نعوم تشومسكي، أروندهاتي روي وغيرهم.