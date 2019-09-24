"الشدادي" تنتفض ضد الأمريكي.. و"قسد" تعتقل عشرات العرب وتغلق أفرانا بالحسكة... صور

© Sputnik . Ateea Al-Ateea

قال مراسل "سبونتيك" في محافظة الحسكة إن العشرات من أبناء العشائر العربية من سكان مدينة الشدادي وقراها المحيطة جنوبي مدينة الحسكة خرجوا بمظاهرة شعبية، احتجاجاً على سياسات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، ومنها على وجه الخصوص حملات الاعتقال التي يشنها التنظيم بدعم من القوات الأمريكية، بحق الشبان العرب لسوقهم إلى ما يسمى "التجنيد الإجباري" في صفوف التنظيم، إلى جانب قضايا معيشية أخرى بما فيها قرار منع الدرجات النارية التي تعد وسيلة تنقل أساسية لسكان تلك الأرياف.

وأشار المراسل إلى أن الاحتجاجات شملت إغلاق الشارع العام في مدينة الشدادي بشكل كامل، وإشغال الإطارات وإضراب أصحاب المحال التجارية عن العمل احتجاجا منهم على ممارسات ميليشيا "قسد" الانفصالية، بحسب قولهم.

حملة اعتقالات جديدة

وفي السياق، شن تنظيم " قسد" المدعوم من الجيش الأمريكي، حملة اعتقالات واسعة طالت عددا كبيرا من مؤيدي الدولة السورية ومن ضمنهم من نشطاء سياسيين وموظفين حكوميين و(ذوي شهداء) في عدد من مناطق شرق الفرات السوري.

© Sputnik . Ateea Al-Ateea مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، سوريا

وقال مراسل "سبونتيك" بمحافظة الحسكة بان مسلحي تنظيم "الاسايش" الذراع الأمني لـ "قسد"، اعتقل ما يقارب 100 شخص خلال الساعات الماضية في بلدات الجوادية والقحطانية واليعربية بريف محافظة الحسكة، وذلك نتيجة تمسكهم بدولتهم السورية والعمل ضمن مؤسساتها، وانتساب بعضهم إلى صفوف (حزب البعث العربي الاشتراكي) الحاكم في سوريا.

ونقل المراسل عن مصادر محلية في المنطقة: قام مسلحو تنظيم (الاسايش) باعتقال 63 شخصا في بلدة الجوادية وحدها، والواقعة على بعد 150 كم عن مركز مدينة الحسكة، بينهم عدد كبير من الموظفين الحكوميين واثنين من ذوي (شهداء) الجيش العربي السوري ، وذلك بتهمة التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية السورية في مدينتي القامشلي والحسكة".

وتطلق تسمية (ذوي الشهداء)، على أبناء وأهل الجنود السوريين الذين قضوا دفاعا عن وطنهم في وجه التنظيمات الإرهابية والاعتداءات الغربية التي استهدفت مناطق عدة في البلاد.

Advertisements

وأضافت المصادر بأن الذراع الأمني لـ "قسد"، تقوم بمداهمات ليلية لمنازل المواطنين في بلدات الجوادية والقحطانية واليعربية ما أدى إلى لجوء عدد كبير من المطلوبين إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في مدينة القامشلي وريفها.

وبينت المصادر بان تنظيم "قسد": "قام بإغلاق فرنيين لإنتاج الخبز في بلدة الجوادية عائدين لذوي شهداء الجيش العربي السوري ( صالح العاكوب ومحمد الحمدو ) باعتبارهما مرخصين من الدولة السورية ويمنحان الدقيق التمويني المدعوم منها، وذلك بان الاستثناءات والترخيص يجب أن تكون فقط لذوي قتلى تنظيم (قسد)".

© Sputnik . Ateea Al-Ateea مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، سوريا

فلتان أمني مستمر

وفي سياق السلسلة المتزايدة من الحوادث والاغتيالات التي يتعرض لها أبناء العشائر العربية الناتجة عن الفلتان الأمني الذي تعيشه مناطق شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد" ، قال مراسل "سبونتيك" بان تاجر "الحبوب" المعروف في المنطقة المدعو عمار أحمد الحاضر (39 عاما) قتل داخل سيارته فجر الثلاثاء بإطلاق الرصاص عليه بالقرب من قرية (الهلكانة) بريف تل حميس شمالي شرق الحسكة.

وفي ريف دير الزور قام مجهولون يستقلون دراجة نارية باقتحام منزل نزال الحمود في بلدة الطيانة وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على عائلته ما أدى لإصابتهم جميعهم بجروح متفاوتة بعضهم بحالة حرجة.

أما في مدينة الرقة، فقام تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بفرض طوق أمني على حديقة البستان المجاورة لنادي الفرات وسط مدينة الرقة والمباشرة بحفريات بالحديقة بعد إدلاء احد عناصر تنظيم "داعش" المعتقل في سجونها بمعلومات عن وجود كميات من الذهب والذخائر مدفونة في الحديقة.