مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين بتفجير سيارة مفخخة في عفرين السورية (صور)

أنطاكيا - سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، بـ "مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين شمال حلب. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في 18 مارس/ آذار، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 كانون الثاني/يناير، بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.

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