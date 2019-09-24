وزير الدفاع المصري يشيد بنجاح القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب

وقالت مواقع محلية مصرية إن وزير الدفاع زار كلية المعهد الفني للقوات المسلحة وألقى كلمة، أكد فيها أن المعهد "يعمل على إعداد ضباط واثقين في أنفسهم وأسلحتهم لكى يكونوا مستعدين دائمًا للذود عن أمن مصر واستقرارها، مشيرًا إلى دور المعهد في دعم منظومة التأمين الفنى للقوات المسلحة بجميع الأفرع والتخصصات".
وبدأ لقاء وزير الدفاع بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، حسب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة.
واستمع زكي إلى أسئلة الطلبة حول عدد من الموضوعات على الساحتين الخارجية والداخلية.
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