جامعة الأميرة نورة في السعودية تحتفي بهويتها







اسماء السيد - فيصل أحمد من الرياض: يرعى وزير التعليم السعودي حمد بن محمد ال الشيخ غداَ الأربعاء الهوية المطورة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وذلك خلال حفل يقام بهذه المناسبة بحضور مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى وعدد من المسؤولين داخل الجامعة وخارجها.



واثناء الحفل، ستكرم الجامعة قادتها الذين كان لهم الأثر الملموس في بناء وتأسيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن خلال العشر سنوات السابقة للجامعة.



ويأتي إطلاق هويتها تزامنا مع اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، ليعكس الإرادة الجادة للجامعة في تحقيق أهداف الرؤية السعودية والمساهمة في الإرتقاء بمفهوم التعليم الجامعي والعمل المستقبلي على صناعة وعي معرفي بفلسفة الجامعة نحو مخرجاتها الأساسية في مسيرة التنمية السعودية.



يذكر أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أول جامعة في السعودية خاصة للبنات وتستوعب الجامعة نحو 60 الف طالبة ووضع حجر الأساس لها العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عام 2009 وأمر بتغيير إسمها من جامعة الرياض إلى الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

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