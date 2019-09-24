نسخ أجهزة الجيل القادم من أجهزة بلايستيشن سوني ستكون قادرة على استهلاك طاقة أقل بكثير من نظيراتها PS4.
قالت شركة سوني أن أجهزة منصة الألعاب بلايستيشن والتي ربما تكون تحت اسم PS5، ستكون قادرة على استهلاك طاقة أقل بكثير من أجهزة الجيل الحالي الموجودة لدى المستخدمين، حيث ستحتوي على خيار لحفظ الطاقة يتيح لأصحاب الأجهزة تشغيله لتقليل الاستهلاك بدرجة كبيرة جدًا مقارنة مع الوضع العادي.
وكما هو واضح، فإن الوضع العادي سيستهلك طاقته المعتادة، لكن بمجرد تشغيل وضع الطاقة سينخفض الاستهلاك بدرجة كبيرة جدًا.
وقال جيم راين، رئيس ومدير قسم سوني للترفيه حول هذا الأمر: “أنا سعيد أيضًا للإعلان بأن الجيل القادم من أجهزة بلايستيشن سيحوي إمكانية اللعب مع طاقة أقل بكثير من أجهزة PS4.” وأضاف: “إذا قام مليون مستخدم بتشغيل الخاصية، فإنهم سيوفرون ما يعادل استهلاك كامل لنحو 1,000 منزل للكهرباء في الولايات المتحدة.”
كانت سوني ومايكروسوفت تتعرضان لانتقادات بسبب استهلاك بلايستيشن واكس بوكس لطاقة كبيرة، لكن يبدو أن سوني تريد إصلاح الوضع.
لكن كما نرى، فإن تقليل استهلاك الطاقة من عدمه سيكون متروكًا للمستخدمين أنفسهم في حال رغبوا بإحداث الفارق أثناء اللعب.
يُشار أن استهلاك PS4 يبلغ نحو 137 وات أثناء اللعب و89 أثناء بث الفيديو، لكن مع الجيل الجديد ربما يكون الاستهلاك أقل من 10 وات في وضع التشغيل دون لعب بحسب أخر التقارير.
المصدر:
The Verge
التدوينة الجيل القادم من أجهزة بلايستيشن سيكون أقل استهلاكًا للطاقة من الجيل الحالي ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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