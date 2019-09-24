دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo U10 بشاشة Halo FullView وبطارية بقدرة 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Vivo اليوم عن إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Vivo U10، الذي يأتي بشاشة Halo FullView، مع كاميرة ثلاثية، وبطارية بقدرة 5000 mAh، مع سعر يبدأ من 126 دولار تقريباً.

كشفت Vivo اليوم عن إصدار جديد من سلسلة هواتف “U”، حيث تقدم Vivo U10 منخفض التكلفة بشاشة Halo FullView بحجم 6.35 إنش، تدعم جودة عرض HD بلس، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 665 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.

كما يعمل هاتف Vivo U10 بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة Funtouch OS 9، ويأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل يدعم تصوير portrait bokeh، أيضاً يضم الهاتف كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

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Vivo تقدم هاتف Vivo U10 بتصميم من البلاستيك في الجهة الخلفية بلون متدرج، كما يضم الهاتف فتحة لاثنان من شرائح SIM مع بطاقة microSD، أيضاً يأتي الهاتف ببطارية بقدرة 5000 mAh مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 18W.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأسود المتدرج، مع نموذج بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة خزين 32 جيجا بايت بسعر 126 دولار تقريباً، ونموذج بذاكة عشوائية 4 جيجا باتي رام وسعة 64 جيجا بايت، على أن يتوفر الهاتف في أمازون بدءاً من 29 من سبتمبر.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo U10 بشاشة Halo FullView وبطارية بقدرة 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.