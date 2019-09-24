شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تعتقل لاجئين سوريين ادعوا بأنهم لاعبون أوكرانيون للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت الشرطة اليونانية، 10 لاجئين سوريين، حاولوا مغادرة أراضي اليونان مُدّعين بأنهم أعضاء فريق أوكراني للكرة الطائرة.
ونقل موقع أكرانيا بالعربي أنه تم اعتقال اللاجئين في مطار أثينا يوم الأحد الماضي، أثناء محاولتهم مغادرة اليونان إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الشرطة أن اللاجئين كانوا يحملون جوازات أوكرانية اتضح بأنها مسروقة أو مفقودة، مضيفة بأنهم كانوا يرتدون زياً رياضياً موحداً ويحملون شنطاً رياضية موحدة أيضاً، إضافة إلى كرتين للكرة الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تعتقل لاجئين سوريين ادعوا بأنهم لاعبون أوكرانيون للكرة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.