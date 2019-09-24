شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تعتقل لاجئين سوريين ادعوا بأنهم لاعبون أوكرانيون للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت الشرطة اليونانية، 10 لاجئين سوريين، حاولوا مغادرة أراضي اليونان مُدّعين بأنهم أعضاء فريق أوكراني للكرة الطائرة.

ونقل موقع أكرانيا بالعربي أنه تم اعتقال اللاجئين في مطار أثينا يوم الأحد الماضي، أثناء محاولتهم مغادرة اليونان إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الشرطة أن اللاجئين كانوا يحملون جوازات أوكرانية اتضح بأنها مسروقة أو مفقودة، مضيفة بأنهم كانوا يرتدون زياً رياضياً موحداً ويحملون شنطاً رياضية موحدة أيضاً، إضافة إلى كرتين للكرة الطائرة.