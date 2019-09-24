شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية خيرية بالإمارات تطلق مبادرة "درهم التسامح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت إحدى الجمعيات الخيرية بالإمارات، مبادرة "درهم التسامح"، لتعزيز روح التسامح فى المجتمع، وخلق قنوات جديدة فى صدقات التطوع، ليشمل إنفاقها كل الجنسيات والأديان والأعراق الموجودة على أرض الإمارات التى تطرق أبواب الجمعية للمساعدة. و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تأتى هذه المبادرة ضمن المبادرات الجديدة التى أضافتها الجمعية لبرامجها ومشاريعها، التى تستهدف أساساً المواطنين والأقربين الأولى بالمعروف، فتم إعلان مشروع "علاج" للمرضى المقيمين قبل ست سنوات، ومشروع "الطعام للجميع" قبل ثلاثة أعوام، والذى يوزع آلاف وجبات الطعام على العمال وعابرى السبيل أسبوعيا،ً وحملات فزعة الأسبوعية الإلكترونية لنجدة المرضى الذين يحتاجون لتدخل طارئ من أجل تسديد رسوم العمليات الجراحية وكلف العلاج الباهظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية خيرية بالإمارات تطلق مبادرة "درهم التسامح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.