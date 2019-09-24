شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تبحث مع نظيرها الكويتى فى نيويورك العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال لقائهما على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"،اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول العلاقات التاريخية، التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين فى مختلف المجالات، وعلى كل المستويات، إضافة إلى بحث مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأعرب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال اللقاء، عن أطيب تمنياته بدوام التوفيق والسداد لقيادة وحكومة وشعب السودان، فى تحقيق كل ما ينشده من تقدم وازدهار وحفظ أمنه واستقراره.