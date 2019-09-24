شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف بقيادة أمريكا فى العراق: تحتفظ القوات بالحق فى الدفاع عن نفسها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة، الذي يدعم مهام قتال تنظيم داعش في العراق، اليوم الثلاثاء إنه لن يتسامح إزاء أي هجوم على أفراده بعد إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد الليلة الماضية.
وقال التحالف في بيان "لن يتم التسامح بخصوص أي هجوم على الأفراد والمنشآت الأمريكية".
وأضاف "لم يتم قصف أي مرفق أو منشأة مستخدمة من قبل قوات التحالف أو الولايات المتحدة... تحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسها".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت أجهزة الأمن العراقية إن أحد الصاروخين سقط في نهر دجلة بينما أصاب الثاني المنطقة الخضراء دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.
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