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القبض على إرهابيين قتلا عناصر من الشرطة فى كركوك بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى التابعة لقيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين هاجما مقر شرطة وقتلا عددًا من عناصره الأسبوع الماضى فى محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات فى وزارة الداخلية ألقت القبض على إرهابيين اثنين اشتركا فى هجوم على مقر السرية الرابعة باللواء الرابع شرطة اتحادية الأسبوع الماضي، وأدى إلى مقتل منتسبين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين من منتسبى الفوج فى قرية مله ناصر بمنطقة حى الرشاد فى كركوك.

 

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