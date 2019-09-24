شكرا لقرائتكم خبر عن أول رائد فضاء إماراتى: يملؤنى الفرح بكلمات الفخر من أهلى والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رائد الفضاء الإماراتى، هزاع المنصورى، فى تغريدة له على حسابه الرسمى على "تويتر"، : "فخور بثقة القيادة.. ويملؤنى الفرح بكلمات الفخر من أهلى وإخوانى من شعب الإمارات والوطن العربى، والتى تضع على عاتقى الكثير من المسئولية، بإذن الله سأكون دائماً على قدر الثقة"، جاء ذلك، رداً على أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن اعتزازهم وفخرهم بأول رائد فضاء إماراتى، هزاع المنصورى، وستنطلق الرحلة غداً "الأربعاء" فى تمام الساعة 5:56 مساء بتوقيت الإمارات.

ودعا مركز محمد بن راشد للفضاء الجمهور، للمشاركة فى هشتاج "بالتوفيق –هزاع"، الذى أطلقه المركز قبل الرحلة التاريخية لرائد الفضاء الإماراتى إلى محطة الفضاء الدولية، مطالباً الجمهور بتصوير مقطع فيديو يتمنّى فيه التوفيق للرائد الإماراتى، وتحميل الفيديو على قصص "إنستغرام" أو "فيس بوك" مع هشتاج (#بالتوفيق_هزاع)، وذلك على حساب المركز @MBRSpaceCentre.

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وأنهى طاقم البعثة الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية، والطاقم البديل الذى يضم الإماراتى سلطان النيادي، والروسى سيرغى ريزيكوف، والأميركى توماس مارشبيرن، جميع الاختبارات ومازالوا فى مرحلة العزل الصحى، التى تؤكد جهوزيتهم التامة للانطلاق إلى الفضاء فى 25 سبتمبر على متن مركبة الإطلاق سويوز "إم إس – 15"، كما تمت عملية تصميم الكرسيين بما يتناسب مع المقاسات الخاصة بالرائدين الإماراتيين، بالإضافة إلى جاهزية بذلة الفضاء «سوكول».

وتعنى مركبة الإطلاق سويوز بالروسية "اتحاد"، هو اسم عائلة من المركبات الفضائية الروسية، وصمم مركبة سويوز فى بداياتها مكتب التصميم فى شركة كوروليف للصواريخ والفضاء، لمصلحة برنامج الفضاء السوفييتى فى ستينات القرن الـ20.