شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشيد بدور الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقى فى دفع الشراكة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير الشئون الخارجية التونسى، خميس الجهيناوى بدور جامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقى فى دفع "الشراكة " العربية -الأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الجهيناوى أمام الاجتماع الوزارى السابع للجنة تنسيق الشراكة الأفريقية - العربية الذى عقد فى نيويورك بحضور عدد من وزراء الشئون الخارجية العرب والأفارقة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقيه.

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وذكرت وزارة الخارجية التونسية - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الجهيناوى رحب باستضافة السعودية للقمة العربية-الأفريقية الخامسة المزمع عقدها فى 25 نوفمبر القادم، داعيا إلى تضافر الجهود من أجل الإعداد المحكم لهذه القمة لتحقيق نقلة نوعية فى علاقات الشراكة العربية - الأفريقية.

وأشار الوزير التونسى إلى انخراط بلاده "الفاعل " فى مسارات الشراكة العربية -الأفريقية من منطلق انتمائها الجغرافى والحضارى المشترك، ووضعها مسألة تعزيز تواجدها وانفتاحها على القارة الإفريقية فى سلم أولوياتها، معربا عن استعداد تونس التام للتفاعل الايجابى والجدى مع مختلف البرامج المنبثقة عن الشراكة العربية -الأفريقية.