شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو لبذل جهود عالمية أكبر لمعالجة العلاقة بين تغير المناخ والصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت الإمارات العربية المتحدة، فى الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التغطية الصحية الشاملة على الفوائد الصحية للتصدى لتغير المناخ، بما فى ذلك تلوث الهواء والأحداث المناخية الشديدة، ودعت إلى بذل جهود عالمية أكبر لمعالجة العلاقة بين تغير المناخ والصحة.

وأشارت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتى حصة بنت عيسى بو حميد، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاستثمار فى الجوانب الصحية لتغير المناخ ضئيل للغاية اليوم، وذكرت أن العمل الجماعى ضرورى لضمان استفادة القطاع الصحى من تمويل المناخ.

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ويسعى الاجتماع، إلى تسريع تنفيذ الأهداف العالمية المتعلقة بالصحة، وخاصة فى ضوء الفجوات الهائلة فى تغطية الخدمات الصحية وانخفاض التمويل المخصص للقطاع الصحى فى العديد من البلدان المنخفضة الدخل.

وأبرزت المناقشات بين الجهات المعنية المتعددة فى الاجتماع الرفيع المستوى، الحاجة إلى الحماية من المخاطر المالية وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، فضلًا عن توفير الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة والميسورة التكلفة للجميع.