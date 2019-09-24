شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يبحث مع ولى عهد النرويج تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، مع ولى عهد مملكة النرويج الأمير هاكون ماجنوس، ورئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ، العلاقات الأردنية النرويجية، وسبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.
وأعرب الملك الأردنى، على هامش اجتماع (حوار القادة: استجابة استراتيجية لمكافحة الخطاب المتطرف)، الذى عقد فى نيويورك، عن تقديره للدعم الذى تقدمه النرويج للأردن فى القطاعات التنموية.
وتطرق اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، إلى التطورات الإقليمية، ومساعى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، إضافة إلى الجهود الدولية والإقليمية المبذولة فى الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولى.
كانت هذه تفاصيل خبر عاهل الأردن يبحث مع ولى عهد النرويج تعزيز التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.