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عاهل الأردن يبحث مع ولى عهد النرويج تعزيز التعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، مع ولى عهد مملكة النرويج الأمير هاكون ماجنوس، ورئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ، العلاقات الأردنية النرويجية، وسبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.

 

وأعرب الملك الأردنى، على هامش اجتماع (حوار القادة: استجابة استراتيجية لمكافحة الخطاب المتطرف)، الذى عقد فى نيويورك، عن تقديره للدعم الذى تقدمه النرويج للأردن فى القطاعات التنموية.

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وتطرق اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، إلى التطورات الإقليمية، ومساعى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، إضافة إلى الجهود الدولية والإقليمية المبذولة فى الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولى.

 

 

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