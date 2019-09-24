مسؤول تركي: أكثر من 3.6 مليون سوري يخضعون لقانون الحماية المؤقتة في تركيا

أنقرة/ الخليج 365

قال نائب مدير عام إدارة الهجرة التركية، محمد سنان يلدز، إن عدد السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة في تركيا، يفوق الـ 3.6 مليون شخص.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة أنقرة تحت عنوان "الفعاليات الجيدة في مجال اللاجئين".

وأشار يلدز إلى وجود أعداد كبيرة من الأجانب داخل الأراضي التركية من جنسيات أخرى، مثل العراق وأفغانستان وباكستان ودول آسيا الوسطى.

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وأوضح يلدز أن العالم يمر بمرحلة حرجة فيما يخص اللاجئين والمهاجرين، معربا عن أمله في رؤية عالم لا يضطر فيه أحد إلى مغادرة دياره واللجوء إلى بلد آخر.

ودعا إلى وجوب إيجاد حلول جذرية لمشكلة الهجرة، مشيرا إلى ازدياد أعداد البلدان المتأثرة من الهجرة.

وتابع قائلا: "هناك عوامل كثيرة تدفع الأشخاص لترك ديارهم واللجوء الى بلدان أخرى، وتركيا من أكثر البلدان تأثرا بحركة الهجرة واللجوء، ولعل الحروب والاشتباكات التي تشهدها العديد من البلدان، تعد من أهم تلك العوامل".

وأكد بأن تركيا استضافت على مر العصور، أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.