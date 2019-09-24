استكمال الدورية البرية الثانية بين القوات التركية والأمريكية شرق الفرات

شانلي أورفة (تركيا) /محمد أصلان/ الخليج 365

استكمل الجيشان التركي والأمريكي الدورية البرية المشتركة الثانية، شمالي سوريا، في إطار جهود إنشاء منطقة آمنة شرق الفرات.

وبحسب مراسل الخليج 365، عبرت 4 مدرعات تركية إلى الجانب السوري من قضاء "أقجة قلعة" التابعة لولاية شانلي أورفة (جنوب)، للمشاركة في الدورية البرية الثانية.

والتقت القافلة التركية بنظيرتها الأمريكية وناقشتا خطة الدورية قبل انطلاقها، وعقب ذلك تحركتا إلى ناحية "سلوك" التابعة لمحافظة الرقة (شمال) الواقعة على بعد 15 كلم شرقا من نقطة الالتقاء.

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واكتملت الدورية البرية المشتركة الثانية بعد أن استغرقت نحو 3.5 ساعات، وعقب ذلك عادت القافلة التركية بعد إلى الأراضي التركية.

يذكر أن القوات التركية والأمريكية نفذت يوم 8 سبتمبر/ أيلول الجاري الدورية البرية المشتركة الأولى.

وسبق لقوات البلدين أن نفذتا 6 دوريات جوية مشتركة عبر مروحيات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.