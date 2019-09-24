تشاووش أوغلو يبحث مع نظيره المغربي تعزيز التعاون بين البلدين

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره المغربي ناصر بوريطة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، في لقاء بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وكالة المغرب الرسمية الثلاثاء، إن "تعزيز التعاون بين المغرب وتركيا شكل محور مباحثات أجراها، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بوريطة، وتشاووش أوغلو".

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وقال وزير الخارجية التركي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، "أجرينا محادثات بناءة، جددنا من خلالها التزامنا تجاه علاقاتنا الثنائية"، حسب الوكالة المغربية.

وأكد أن "المغرب، البلد الشقيق لتركيا، يحظى بأهمية كبرى في العالم الإسلامي وإفريقيا والمنطقة المتوسطية".

يشار أن هذه المباحثات جرت على هامش مشاركة وزيرا البلدين في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.