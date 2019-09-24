الحوثيون يتهمون التحالف بقتل 16 مدنيا وسط اليمن

اليمن / الخليج 365
اتهمت جماعة الحوثي، الثلاثاء، قوات التحالف العربي بقتل 16 مدنيا في غارتين جويتين على منزل بمحافظة الضالع وسط اليمن.
جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث العسكري لجماعة "الحوثي" يحيى سريع، اطلعت عليه الخليج 365.
وأوضح سريع أن "الحصيلة النهائية لقصف قوى العدوان (التحالف العربي) لبيت المواطن عباس الحالمي، في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع بلغت 16 قتيلا".
وأضاف أن "من بين القتلى 7 أطفال و4 نساء، فيما جرح أحد المسعفين"، مشيرًا أنهم سقطوا بغارتين جويتين للتحالف.
ولم يصدر على الفور تعليق من قبل التحالف العربي حول ما أوردته الجماعة، لكنه سبق أن أصدر بيانات تؤكد التزامه بتجنب استهداف المدنيين.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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