تونس.. "النهضة" تدعم رسميا قيس سعيد بالدور الثاني من انتخابات الرئاسة

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365
قال القيادي في "حركة النهضة" عبد اللطيف المكي، الثلاثاء، إن مجلس شورى الحركة قرّر دعم المرشح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وأضاف المكي، في تصريح للأناضول، أن أغلبية أعضاء مجلس الشورى المجتمع ليلة الإثنين الثلاثاء قرروا دعم قيس سعيد.
وتصدّر المرشح المستقل قيس سعيد بـ18.4 بالمئة من الأصوات الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس يليه نبيل القروي بـ15.58% من الأصوات مرشح حزب "قلب تونس" الليبرالي وفق نتائج نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
ومجلس الشورى هو أعلى سلطة في "حركة النهضة" بين مؤتمرين وتعود له النهضة في كل القرارات الهامة ويتشكل من 150 عضوا.
كانت تصريحات سابقة لرئيس مجلس شورى "حركة النهضة" عبد الكريم الهاروني ورئيس الحركة راشد الغنوشي أفادت بأن الحركة تتجه لدعم سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة.
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