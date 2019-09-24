تونس.. "النهضة" تدعم رسميا قيس سعيد بالدور الثاني من انتخابات الرئاسة

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

قال القيادي في "حركة النهضة" عبد اللطيف المكي، الثلاثاء، إن مجلس شورى الحركة قرّر دعم المرشح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وأضاف المكي، في تصريح للأناضول، أن أغلبية أعضاء مجلس الشورى المجتمع ليلة الإثنين الثلاثاء قرروا دعم قيس سعيد.

وتصدّر المرشح المستقل قيس سعيد بـ18.4 بالمئة من الأصوات الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس يليه نبيل القروي بـ15.58% من الأصوات مرشح حزب "قلب تونس" الليبرالي وفق نتائج نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

Advertisements

ومجلس الشورى هو أعلى سلطة في "حركة النهضة" بين مؤتمرين وتعود له النهضة في كل القرارات الهامة ويتشكل من 150 عضوا.

كانت تصريحات سابقة لرئيس مجلس شورى "حركة النهضة" عبد الكريم الهاروني ورئيس الحركة راشد الغنوشي أفادت بأن الحركة تتجه لدعم سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة.

يتبع//الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.