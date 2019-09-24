وزير خارجية إسرائيل: التقيت وزير خارجية عربي في نيويورك

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه التقى بأحد وزراء الخارجية العرب، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دون أن يكشف عن هويته.

وكتب كاتس في تغريدة على " تويتر":" على هامش أعمال أمم المتحدة، عقدت لقاء أول ورائع أمس (الإثنين) مع أحد وزراء الخارجية العرب".

وأضاف:" ناقشنا بعمق التطورات الإقليمية وطرق التعامل مع التهديد الإيراني، وفي الوقت نفسه اتفقنا على عملية لتعزيز التعاون المدني بين البلدين".

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ولم يكشف كاتس عن اسم وزير الخارجية العربي، الذي التقاه.

وينوب كاتس عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قرر عدم المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الانشغال بتبعات الانتخابات الإسرائيلية.

وسبق لكاتس أن أعلن اجتماعه في شهر يوليو/تموز الماضي، مع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد في الولايات المتحدة الأمريكية.

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