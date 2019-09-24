الخارجية اللبنانية: اليونان تفرج عن الصحفي محمد صالح

‬بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء، إفراج السلطات اليونانية عن الصحفي اللبناني محمد صالح، بعد أن اعتقل للاشتباه بضلوعه في عملية اختطاف طائرة عام 1985.

وألقت السلطات اليونانية القبض على "صالح" بناءً على مذكرة توقيف من السلطات الألمانية للاشتباه بضلوعه في اختطاف طائرة تابعة لشركة "ترانس وورلد إيرلاينز" (تي.دبليو.إيه) عام 1985 أسفرت عن مقتل غواص بالبحرية الأمريكية.

واعتقل صالح الجمعة، حيث كان برفقة عائلته التي قالت إن تشابهًا في الأسماء أدى إلى توقيفه.

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وقالت الخارجية اللبنانية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "أبلغنا مدير شرطة جزر سيكلاديس أن سلطات بلاده تبلغت من السلطات الألمانية أن محمد صالح ليس هو الشخص المطلوب".

وأضافت: "تم تقديم اعتذار رسمي بالنيابة عن وزير حماية أمن المواطن اليوناني ميخائيل خريسوخويديس، إلى صالح وإبلاغه بأن المشكلة التي واجهها مردها مذكرة توقيف صادرة عن السلطات الألمانية، دون أدنى مسؤولية للسلطات اليونانية".

وتابعت: "سينقل صالح مباشرة إلى أحد فنادق الجزيرة وتكون إقامته على عاتق الدولة اليونانية، واعتبارا من الأربعاء سوف يتسلم جواز سفره، وستقوم السلطات اليونانية بالاجراءات القانونية اللازمة لتسهيل مغادرته إلى بيروت.

وأشارت أن "الوزارة تتابع مع السلطات اليونانية المختصة إجراءات عودة السيد صالح إلى لبنان".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.