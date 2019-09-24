العراق.. هجوم مسلح على مقر الحركة التركمانية في كركوك

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

شن مسلحون مجهولون، مساء الاثنين، هجوما على مقر حزب "الحركة القومية التركمانية" في مدينة كركوك، شمالي العراق؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمقر دون وقوع أية خسائر بشرية.

وقال عباس محمد البياتي، نائب رئيس حزب "الحركة القومية التركمانية" في تصريح صحفي، إن مسلحين مجهولين يستقلون 4 دراجات نارية هاجموا مقر الحزب جنوب شرقي مدينة كركوك، مستخدمين الأسلحة النارية الخفيفة.

وأضاف أن "الهجوم المسلح أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالمقر دون تسجيل خسائر بشرية".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

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وعلى صعيد متصل، أفاد ضابط في الشرطة في حديث للأناضول، الثلاثاء، بأن مسلحين يُرجح أنهم من تنظيم "داعش" الإرهابي، أطلقوا ثلاث قذائف هاون، الإثنين، على مقر للشرطة الاتحادية في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة غربي محافظة كركوك.

وأضاف أن "القذائف سقطت في فناء المقر ولم تسفر عن أية خسائر مادية أو بشرية".

وتقوم عناصر "داعش"، بين فترة وأخرى بعمليات تستهدف المدنيين والقوات الأمنية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة التنظيم في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وزاد نشاط التنظيم مؤخرا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)؛ حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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