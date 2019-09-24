وزير_النقل: فرض رسوم على الطرق بالسعودية لا يزال تحت الدراسة.. ونعمل مع عدة جهات لسعودة قطاع #توصيل_الطلبات

قال وزير النقل السعودي، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، إن موضوع فرض رسوم على الطرق في مرحلة الدراسة ولم يتخذ قرار فيه بعد حيث يحتاج إلى تشريعات من قبل مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الموضوع غير منته وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020.
وكانت وزارة النقل قد أكدت أنها تعتزم كمرحلة أولية فرض رسوم على الطرق البديلة أو الجديدة والتي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها مستقبلا أو بعض الطرق التي يتم تطويرها، وأكدت أن الرسوم لن تفرض على الطرق الحالية.
وأضاف العامودي أن الهيئة العامة للنقل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة البلديات يعملون على سعودة قطاع توصيل الطلبات، مبينًا أن ذلك سيوفر عدد ضخم من فرص العمل للسعوديين والسعوديات.
وقال وزير النقل السعودي، إن مؤسسة جسر الملك فهد سوف تحدد المستشارين الذين سيدرسون الجسر الموازي لجسر الملك فهد بين السعودية والبحرين خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح أن الطرح والإنشاء والتشغيل سيكون من قبل القطاع الخاص، حيث سيقوم بتنفيذ هذا المشروع بعد الانتهاء من الطرح والدراسات المتعلقة بالجدوى والعائد المالي الجيد من دون تكاليف مالية على الحكومتين.
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