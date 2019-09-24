أنمار الحائلي عن تصريحاته حول الإعلاميين: كلامي موجه لثلاثة أشخاص فقط

رد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، على الجدل الذي أثير حول حديثه عن الإعلاميين خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “الدوري مع وليد”، والتي على إثرها طلب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي من النادي إيضاحاً حول تصريحات رئيسه.

وقال أنمار عبر حسابه في “تويتر”: “تابعت ردود فعل عدد كبير منكم لحديثي الفضائي، ولمست للأسف أن هناك من يسعون للخروج بحديثي عن نطاقه، وأود أن أوضح بعض الأمور التي وقع فيها لبس خاصة ما يتعلق بالإعلام الاتحادي”.

وأضاف: “الإعلام الذي عنيته بحديثي هو الإعلام الذي يسعى للقفز على تاريخ العميد وثوابته ولا أعني به الإعلام الاتحادي كامل، وحددت ووجهت ذلك إلى ثلاثة أشخاص ولدي مايثبت ذلك، ولم أرم به لكامل الإعلام الاتحادي الذي ظل واجهة مسيرة النادي، وحمل المسؤولية بكل أمانة وشرف”.

وختم حديثه قائلاً: “أما الإعلام الاتحادي العريق والمؤثر الذي ظل دائماً المرآة التي تعكس واقع العميد وشفافية العمل به حتى أصبح من أهم سماته طوال تاريخه.. فهؤلاء نقدر لهم دورهم دائما ونحفظ لهم نزاهة وقيمة أقلامهم”.