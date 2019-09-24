تفاصيل: وظائف للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة في عدد من المستشفيات التابعة للإدارة. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية: أخصائي سحب دم – مستشفى القوات المسلحة بالهدا .

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